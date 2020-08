AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic vor Verlängerung - neuer Sturmpartner soll von Real Madrid kommen

Zlatan Ibrahimovic wird in Kürze seinen 39. Geburtstag feiern. Im Oktober werden die Kerzen auf dem Kuchen ausgepustet. Ibrahimovic wird dann aller Voraussicht nach weiter beim AC Mailand unter Vertrag stehen. Unterstützung bekommen soll der Altmeister von einem Stürmer von Real Madrid.

Zlatan Ibrahimovic und der AC Mailand gehen offenbar weiterhin gemeinsame Wege. Nach Informationen von TUTTOMERCATOWEB haben sich die Rossoneri und der Schwede auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Auch die GAZZETTA DELLO SPORT will von der Einigung erfahren haben. Ibrahimovic wird der Sporttageszeitung zufolge sieben Millionen Euro netto bis 2021 verdienen. Ibrahimovic kehrte im Winter von Los Angeles Galaxy nach Mailand zurück und hatte mit zehn Toren in 18 Spielen großen Anteil an der Qualifikation für die Europa League.

Im Falle der Champions-League-Qualifikation hätte sich Ibrahimovics Vertrag automatisch bis 2021 verlängert. Jetzt man sich auf ein neues Arbeitspapier geeinigt.