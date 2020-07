AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic enthüllt Lockruf von zwei alten Bekannten

Ibrahimovic weiter: "Ich sagte, dass dies nicht das große Milan ist, das ich einmal erlebt habe. Aber wir müssen auch in dieser Lage das Beste tun, was wir können."

Der Schwede stellte den Geschäftsführer zur Rede. " Ich habe für mich und für das Team gesprochen. Ich brauchte einige Erklärungen über die Zukunft, sowohl für mich als auch für Mailand", berichtet der 38-Jährige in der GAZZETTA DELLO SPORT über die Unterredung.

Lucas Paqueta per Tausch-Deal in die Toskana?

Dass Ibrahimovic seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert, scheint derzeit keine Option zu sein. Der Schwede gibt zu: "Wir werden sehen, was mit dem Verein passiert. Wir warten ab, aber wenn das die Lage ist, ist es ehrlich gesagt unwahrscheinlich, dass Sie mich nächste Saison in Mailand sehen werden."

Der AC Mailand hat sechs Spieltage vor dem Saisonende 15 Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Die Königsklasse wird wohl erneu ohne die Rossoneri stattfinden. Für Ibrahimovic eigentlich ein No-Go. "Ibra ist kein Spieler für die Europa League und Milan ist kein Verein, der in die Europa League gehört", so der Superstar.

Die Spekulationen um eine Übernahme von Ralf Rangnick als Sportdirektor und Cheftrainer in Personalunion scheinen bei Ibrahimovic ebenfalls nicht gut anzukommen. Über den Deutschen sagte Ibra jüngst: "Wer ist Rangnick? Ich weiß nicht, wer Rangnick ist."

Monza, gerade von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, hat bereits Kontakt zu Ibrahimovic gesucht. "Galliani rief mich an und sagte: 'Du hast gesagt, das ist nicht mehr dein AC Mailand. Dein altes Milan kannst du haben, es ist 11 km von Mailand entfernt'", enthüllt Ibrahimovic ein Gespräch mit dem langjährige Milan-Manager.

Womöglich zieht es Ibrahimovic in die zweite italienische Liga zu zwei alten Bekannten: Adriano Galliani und Silvio Berlusconi. Galliani ist Geschäftsführer beim AC Monza, Berlusconi der neue Eigentümer des ambitionierten Vereins aus dem Umland Mailands.

Gallianis Werben war erfolgreich: 2010 holte er den Angreifer vom FC Barcelona in die Lombardei. Womöglich glückt dem Manager dieses Kunststück erneut. Dann könnte Ibrahimovic in der nächsten Saison in Monza spielen.