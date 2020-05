"Rohe Siegermentalität" : Zlatan Ibrahimovic wird mit Michael Jordan verglichen

Nachdem Stefano Pioli vor Kurzem Zlatan Ibrahimovic und Roger Federer gegenübergestellt hatte, stellt Jesse Lingard den nächsten Vergleich zwischen dem Angreifer des AC Mailand und einer Sportgröße an.

Jesse Lingard scheint sich in der Corona-Zwangspause den ein oder anderen Filmabend gemacht zu haben. Unter anderem im Programmheft: Die Dokumentation "The Last Dance" über den ehemaligen Basketball-Star Michael Jordan.

Dessen Siegermentalität lässt Lingard an einen alten Teamkollegen erinnern: Zlatan Ibrahimovic. Sobald der Schwede zu Manchester United kam, habe man diese Aura um ihn herum gespürt, sagt Lingard bei BEIN SPORTS.

"Er hatte diese Siegermentalität und das hat uns angetrieben und uns motiviert, viele Trophäen zu gewinnen."