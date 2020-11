AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic: Zu diesem Verein wäre er umsonst gewechselt

Foto: Nicolo Campo / Shutterstock.com



Andre Oechsner Emsiges Bemühen hat am Ende immer Erfolg. Na ja, zumindest fast immer. Zlatan Ibrahimovic ist beim AC Mailand in absoluter Höchstform, hätte aber auch bei einem Ligarivalen landen können.

Nachdem Zlatan Ibrahimovic sein Ausscheiden bei LA Galaxy publik gemacht hatte, waren zigfach Wechselgerüchte im Umlauf. Letztendlich hatte sich der Schweden-Star für ein erneutes Engagement beim AC Mailand entschieden. Es hätte aber auch der FC Bologna werden können. Dort wollte Trainer Sinisa Mihajlovic unbedingt mit Ibrahimovic zusammenarbeiten. "Er hat alles dafür getan, mich nach Bologna zu holen. Aber ich war ehrlich zu ihm und sagte, dass ich nicht mehr so viel laufe wie früher", erklärt Ibrahimovic der GAZZETTA DELLO SPORT. Dass dieses Thema überhaupt an die Öffentlichkeit gerät, liegt an Mihajlovics Biografie, die vor Kurzem veröffentlicht wurde. "Mihajlovic sagte, ich müsse nur vorne warten und ich erklärte ihm, dass für ihn kostenlos zu Bologna gewechselt wäre", so Ibrahimovic, der aber ehrlich sagt: "Doch dann kam Milan."

Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Zwischen Mihajlovic und Ibrahimovic besteht eine gemeinsame Historie. Als Mihajlovic seine aktive Karriere für beendet erklärt hatte, heuerte er als Co-Trainer bei Inter Mailand an. Zu Beginn konnte von einer harmonischen Zusammenarbeit aber nicht die Rede sein. "Wir mochten uns anfangs nicht, aber bei Inter war es Liebe vom ersten Tag an. Ich sagte: 'Wenn ich in den Krieg ziehen muss, dann mit Sini an der Front und mit mir in zweiter Reihe'", bestätigt Ibrahimovic die anfangs gestörte Arbeitsbeziehung.