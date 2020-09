AC Mailand : Zlatan Ibrahimovic zurück - Brahim Diaz und Tonali im Kader

Der AC Mailand kann in der Europa-League-Qualifikation gegen die Shamrock Rovers aus Irland (Donnerstag, 20:00 Uhr) auf Top-Torjäger Zlatan Ibrahimovic (38) setzen.

Ibrahimovic hatte nach einem Schlag in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert und die Testspiele gegen Valencia und Brescia verpasst. Am Montag kehrte er ins Mannschaftstraining zurück, am Dienstag wurde der Schwede von Cheftrainer Stefano Pioli in den Kader berufen.

Ebenfalls im Aufgebot die beiden vielversprechenden Neuzugänge Brahim Diaz (21, Leihgabe von Real Madrid) und Sandro Tonali (20, kommt von Brescia). Auch der neue Vertreter von Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma, Ciprian Tatarusanu (34), wurde von Pioli nominiert.