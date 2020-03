AC Mailand : Zlatan vor Milan-Abschied – was wird aus Donnarumma und Romagnoli?

Gerücht Der AC Mailand könnte in diesem Sommer in intensiven Gesprächen mit Starberater Mino Raiola verwickelt sein. Grund hierfür ist die offene Zukunft von drei seiner Klienten, die er bei den Lombarden untergebracht hat.

Mino Raiola wird in diesem Sommer beim AC Mailand in den Fokus rücken. Davon geht zumindest die italienische TUTTOSPORT aus und begründet dies in der offenen Zukunft von gleich drei Akteuren des umtriebigen Beraters.

Die Namen Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli und Zlatan Ibrahimovic fallen. Die Zusammenarbeit mit Torwarttalent Donnarumma läuft im Juni 2021 aus.

In den Gazetten wird aktuell davon ausgegangen, dass sich die Wege nach Ablauf der Saison trennen.