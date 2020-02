Die öffentliche Fehde mit Lionel Messi soll in derartigem Ausmaß nicht mehr vorkommen. Eric Abidal hat aus seinen Fehlern gelernt.

Jene Behauptung, die der Manager aufstellte, kam bei Superstar Lionel Messi gar nicht gut an.

"Ich habe in wenigen Tagen viele Dinge gelernt. Interne Dinge sollten intern bleiben und nicht in den Medien behandelt werden", sagte Abidal während der offiziellen Vorstellung von Notkauf Martin Braithwaite.

Eric Abidal musste in den vergangenen Wochen viel Kritik und Häme einstecken – und stand sogar kurz vor dem Ausscheiden aus seinem Sportdirektor-Posten beim FC Barcelona.

"Die sportliche Leitung muss ebenfalls ihre Aufgabe erfüllen und Entscheidungen treffen. Aber wenn man über Spieler spricht, dann sollte man auch Namen nennen, sonst werden alle über einen Kamm geschert, die Gerüchteküche wird angeheizt und es werden Unwahrheiten verbreitet", wetterte Messi im Anschluss auf Instagram.

Inzwischen scheinen die Wogen erst mal wieder geglättet zu sein. Wichtig für Barça, das Ruhe braucht, um in den kommenden wichtigen Wochen vernünftig arbeiten zu können.

Am Dienstag nächster Woche steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim SSC Neapel an.

