Müller-Wohlfahrt gibt Auskunft : Zoff und Versöhnung mit Guardiola: Bayern-Legende packt aus



Fussballeuropa Redaktion

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist als Mannschaftsarzt des FC Bayern München in die Vereinsgeschichte eingegangen. In seinen 40 Jahren beim FC Bayern München arbeitete der Doc mit zahlreichen Trainern zusammen. So schwierig wie mit Pep Guardiola, war es aber wohl mit keinem anderen Trainer. Mittlerweile ist aber alles geklärt, wie Müller-Wohlfahrt verrät.