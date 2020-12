Liverpool : Zoff zwischen Mo Salah und Sadio Mane? Andy Robertson widerspricht

"Die Beziehung abseits des Spielfelds ist wirklich stark, und auf dem Spielfeld ist das Zusammenspiel und alles immer gut", erläutert der Stamm-Verteidiger des FC Liverpool im Gespräch mit dem LIVERPOOLL ECHO. Beobachter behaupteten, dass Zusammenspiel in der Offensive funktioniere nicht immer reibungslos, was an den Egos der einzelnen Protagonisten festgemacht wurde.

Salah und Sadio Mane kommend in der laufenden Pflichtspielsaison addiert auf 15 Tore und 5 Vorlagen in allen Wettbewerben. Und der erwähnte Jota, der erst im Sommer ins Liverpooler Team stieß, weist ebenfalls eine Starke Quote von neun Treffern in 15 Spielen vor.