Vertrag bis 2021 : Zukunft beim FC Bayern: Jerome Boateng darf selbst bestimmen



Andre Oechsner

Nachdem es in den vergangenen Transferperioden so aussah, als würde Jerome Boateng den FC Bayern verlassen, gestaltet sich die Situation um den Verteidiger in diesem Sommer etwas anders. Will er seinen Vertrag erfüllen, sollen sich die FCB-Verantwortlichen nicht dagegen auflehnen.