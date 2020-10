Manchester City : Zukunft offen: ManCity listet zwei Nachfolger für Pep Guardiola

Pep Guardiola ist gerne Angestellter von Manchester City. Daraus machte er in der Vergangenheit auch kein Geheimnis. Angesichts der vertraglichen Situation ist allerdings offen, ob der Katalane über die laufende Saison hinaus ManCity in seiner Funktion erhalten bleibt. Die Klubbesitzer sollen den Markt jedenfalls im Blick haben.

Für den Fall des Auseinandergehens will sich der englische Topklub gewappnet sehen. Laut DAILY MAIL haben die Klubbesitzer die Köpfe zusammengesteckt und eine Liste an möglichen Guardiola-Nachfolgern erstellt. Die Namen Julian Nagelsmann und Mauricio Pochettino sollen auf dieser aufgeführt werden.

Um das Thema Vertragsverlängerung wird Pep Guardiola in den kommenden Monaten nicht herumkommen. Das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und Manchester City läuft in knapp acht Monaten aus. Noch ist offen, ob sich der 49-Jährige dazu bereiterklärt, dieses zu verlängern.

Mit den Leipzigern erreichte Nagelsmann in der Vorsaison überraschend das Halbfinale der Champions League. Nach fünf Spieltagen führt er mit seiner Mannschaft außerdem das Bundesliga-Klassement an.

Sollte die Wahl tatsächlich auf Nagelsmann fallen, müsste ManCity in jedem Fall eine Zahlung an die Leipziger abführen. Denn der gebürtige Landsberger ist noch bis 2023 an den ostdeutschen Klub gebunden. Eine Ablösezahlung wäre im Fall Pochettino schon mal nicht fällig.

Der Argentinier ist seit seinem Aus bei Tottenham Hotspur im November letzten Jahres noch nicht wieder im Profibetrieb untergekommen, wurde seitdem aber unverhältnismäßig oft mit einer Vielzahl an Topklubs verbunden. Über Gerüchte ging es bisher aber nicht hinaus.