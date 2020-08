Paris Saint-Germain : Zukunft von Neymar: Ex-Berater gibt überraschende Auskunft

Mit Paris Saint-Germain trifft Neymar am Sonntag (21 Uhr) im Finale der Champions League auf den FC Bayern. Nach der abgebrochenen Ligue-1-Saison zählt der Superstar 26 Pflichtspiele mit 19 Toren und zwölf Vorlagen – eine überragende Quote.

Obwohl die spanische und französische Presse das Wechselthema um Neymar immer mal wieder hochkochen lässt, glaubt Wagner Ribeiro nicht an eine Veränderung zum FC Barcelona.

Dass es bei PSG im Mannschaftsgefüge passt, betont auch Kylian Mbappe . " Es ist uns gelungen, einen Kader zu schaffen, in dem jeder etwas beiträgt. Es ist einfacher, für einen Spieler zu laufen, den man mag", sagte der französische Nationalspieler nach dem Einzug ins Champions-League-Finale.

Im Zuge seiner zahllosen Verletzungen habe es eine Zeit gegeben, in der Neymar offen für einen Wechsel gewesen sei. "Heute ist das nicht mehr so. Man kann seine Freude sehen", stellt der Spielervermittler aus Brasilien klar.

Die Bosse von PSG wollen Neymar ohnehin nicht abgeben. Präsident Nasser Al-Khelaifi erklärte jüngst, Neymar und Mbappe würden Paris niemals verlassen.

Barcelona-Präsident glaubt nicht mehr an Neymar-Rückkehr

Josep Maria Bartomeu hat kaum noch Hoffnung auf eine Wiedervereinigung von Neymar und Leo Messi im Camp Nou.

"Wenn ein Verein einen Spieler nicht verkaufen will, ist es nicht möglich ihn zu verpflichten. Wir haben es letzten Sommer versucht, aber gerade in Zeiten der Pandemie ist er nicht auf dem Markt. Es ist normal, dass die großen Vereine ihre Spieler halten wollen", so der Präsident des FC Barcelona.