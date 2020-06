FC Liverpool : Zum Meistertitel: Steven Gerrard gratuliert aus Glasgow

Stolze 26 Jahre war Steven Gerrard dem FC Liverpool zugehörig. Sein in dieser Zeit größter Erfolg war der Champions-League-Sieg 2004/05. Auf nationaler Ebene kamen mehrere Pokalsiege hinzu, die Meisterauszeichnung fehlt Gerrard jedoch in seiner persönlichen Vitrine.

Am Donnerstagabend stand fest: Liverpool ist zum ersten Mal seit 30 Jahren Englischer Meister. Obwohl Gerrard inzwischen die Glasgow Rangers trainiert, liegt ihm noch einiges an seinem Herzensklub, was seine Insta-Botschaft noch mal verdeutlicht.

"Herzlichen Glückwunsch an allen vom FC Liverpool. Unglaube Leistung einer fantastischen Gruppe von Topspielern. Unter der Leitung eines Weltklasse-Trainers und seines Trainerteams wird auch die Unterstützung der FSG (Besitzer Fenway Sports Group; Anm. d. Red.) gewürdigt. Zu guter Letzt sind natürlich noch die Fans, die 30 Jahre auf einen Titel gewartet haben", schreibt Gerrard.

Hinter Jamie Carragher (737 Spiele) ist Gerrard mit 710 Einsätzen Liverpooler Rekordspieler. Auf Platz drei folgt Ian Callaghan mit 625 Einsätzen. Seit August 2018 ist Gerrard Trainer der Glasgow Rangers. Die aktuelle Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.