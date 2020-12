Premier League : "Zurück an die Spitze": Milliardär (22) kauft AFC Sunderland

Der einst so erfolgreiche AFC Sunderland fristet seit drei Jahren ein trauriges Dasein in der 3. Liga. Damit soll Schluss sein: Der erst 22 Jahre alte Kyril Louis-Dreyfus hat den Klub gekauft und will ihn wieder nach ganz oben führen.