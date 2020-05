Atletico Madrid : Zwei Franzosen: Atletico Madrid und Arsenal planen Tauschgeschäft

Dem FC Arsenal scheint sich in diesem Sommer die Möglichkeit zu bieten, Alexandre Lacazette an einen anderen Klub abzugeben. Wie die AS berichtet, hat Atletico Madrid ein Auge auf den französischen Stürmer.

Lacazette kommt in der aktuell unterbrochenen Saison auf sieben Tore in 20 Premier-League-Einsätzen. Der in Lyon geborene Stürmer gehört nur sehr unregelmäßig zur Gunners-Startformation.

Da Atletico in diesem Sommer auf Einnahmen angewiesen ist, soll Arsenal den Vorschlag erbracht haben, Thomas Lemar in den möglichen Deal einzuweben. Der Flügelspieler wechselte 2018 für stolze 70 Millionen Euro nach Madrid.

In der spanischen Landehauptstadt konnte er im Zuge der gezahlten Ablöse hohen Ansprüchen nur äußerst selten gerecht werden. Vertraglich ist er noch bis 2023 gebunden.