Manchester City : Zwei Neue für Guardiola? Abwehr-Ass und Mittelfeld-Juwel im Visier

Manchester City arbeitet trotz der drohenden Champions-League-Sperre an dem Kader für die neue Spielzeit. Im Visier: Ein Abwehrakteur aus der Premier League und ein schwedischer Youngster. Phil Foden könnte indes der große Gewinner einer neuen Regelung der Corona-Zeit werden.

In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob die Königsklasse in den nächsten zwei Spielzeiten ohne Manchester City stattfindet. Der Internationale Sportgerichtshof CAS will im Juli sein Urteil bekanntgeben.

Trotz der Unklarheit bastelt Txiki Begiristain am Kader der Sky Blues. Der Sportchef hat laut ESPN Ben Chilwell (23) von Leicester City auf seinen Einkaufszettel gesetzt. Starcoach Pep Guardiola sei ein Fan des englischen Nationalspielers, heißt es.

Der Außenverteidiger wäre aber wohl alles andere als günstig zu haben. Sein bis 2024 datierter Vertrag enthält keine Ausstiegsklausel. Entscheidet der CAS gegen Manchester City, sinken die Chancen auf eine Chilwell-Verpflichtung weiter. Mit Leicester City liegt der 23-Jährige als Tabellendritter auf Königsklassen-Kurs.