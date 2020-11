"Leider hat man den Unterschied gesehen" : Zweite Pleite gegen Real Madrid - das sagt Antonio Conte

Schon nach sieben Minuten verwandelte Eden Hazard einen Foulelfmeter – sein erster Champions-League-Treffer im Trikot der Königlichen. Nach penetrantem Meckern bekam Inters Arturo Vidal nach rund einer halben Stunde die Gelb-Rote Karte. Rodrygo stellte in der 59. Minute auf 2:0 für Real.

Zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Gruppenphase verlor Inter Mailand gegen Real Madrid. Nach dem 2:3 im Hinspiel waren die Italiener den Blancos am Mittwochabend auf heimischem Rasen mit 0:2 unterlegen. Antonio Conte nimmt den Qualitätsunterschied zur Kenntnis.

Conte will sich von dem enttäuschenden Auftritt aber nicht umwerfen lassen. "Diese Teams sind auf einem unterschiedlichen Level und wir müssen in jeglicher Hinsicht weiter wachsen", so Conte, der den Unterschied zu Real folgendermaßen misst: "Sie haben diverse Male die Champions League gewonnen, während wir da erst wieder hinkommen müssen."

Für Inter wird die Aufgabe am Samstag (15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen den Überraschungszweiten US Sassuolo jedenfalls nicht leichter. "Wir dürfen uns durch Stimmen von außen nicht beeinflussen lassen und daran arbeiten, die Lücke zu den Großen zu schließen und wieder einer der Hauptprotagonisten zu werden", so Conte.