FC Barcelona : Zweiter Anlauf: Barça blickt auf Brasilianer von Olympique Lyon

Gerücht

Im vergangenen Jahr wurde der FC Barcelona mit Bruno Guimaraes (22) in Verbindung gebracht. Der Mittelfeldspieler von Athletico Paranaense hatte offenbar das Interesse der Katalanen geweckt.

Im Januar 2020 schnappte sich Olympique Lyon den Brasilianer, überwies 20 Millionen Euro Ablöse für ihn. Der Youngster machte trotz der neuen Umgebung in Europa und der neuen Liga bereits fünf Spiele für Lyon und deutete seine Klasse an.

Wie GLOBOESPORTE in Erfahrung gebracht will, ist Barça weiterhin hinter Bruno Guimaraes her. Für die Saison 2020/2021 soll er in den Überlegungen der Kaderplaner eine Rolle spielen.

Chefcoach Rudi Garcia will Bruno Guimaraes aber nicht abgeben. Barça müsste wohl eine deutlich höhere Ablöse als 20 Millionen bieten, um Lyon umzustimmen.

Quelle: GLOBOESPORTE